Visite d’une église d’architecture contemporaine imaginée par Jean Crouzillard Église Notre-Dame-au-Cierge Épinal

Visite d’une église d’architecture contemporaine imaginée par Jean Crouzillard 20 et 21 septembre Église Notre-Dame-au-Cierge Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T12:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Des bénévoles de l’association feront visiter le bâtiment d’architecture contemporaine imaginé par Jean Crouzillard, au gré des demandes des visiteurs et en fonction de leur arrivée. Vous pourrez découvrir le vitrail de Gabriel Loire, le portail d’honneur et le chemin de croix de Léon Leyritz, ainsi que le baptistère et la crypte.

Église Notre-Dame-au-Cierge 10 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny, 88000 Épinal Épinal 88000 Vosges Grand Est Construite entre 1956 et 1958, après le bombardement du quartier de la Gare en 1944, cette église est le symbole de la reconstruction d’Épinal. Très visitée, l’édifice est classé monument historique depuis 2014. Le grand vaisseau présente notamment le plus grand vitrail d’un seul tenant en Europe, réalisé par Gabriel Loire. Le portail d’honneur, en émaux cloisonnés sur cuivre, est également remarquable. L’ensemble architectural, aux lignes sobres et épurées, révèle d’autant mieux sa palette de couleurs lorsqu’on le visite par un jour ensoleillé !

© mcf