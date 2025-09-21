Visite d’une église datant du XVIe siècle Église Saint-Barthélemy Gugney-aux-Aulx

Visite d’une église datant du XVIe siècle Dimanche 21 septembre, 14h30 Église Saint-Barthélemy Vosges

Durée de la visite : 1h

Visite guidée assurée par Monsieur Jean-Pierre Doyen, conservateur honoraire des Antiquités et Objets d’Art des Vosges.

Église Saint-Barthélemy Rue de l’Église, 88450 Gugney-aux-Aulx Gugney-aux-Aulx 88450 Vosges Grand Est Classée monument historique, l’église Saint-Barthélemy, datant du XVIᵉ siècle, se distingue par son clocher-porche en bâtière, typique de la région. De style gothique flamboyant, elle domine le village par sa silhouette élégante.

Elle abrite un riche ensemble de sculptures : retables, bas-reliefs, verrières et statues de saints, tous témoins du patrimoine religieux du Xaintois.

© Céline ROLIN