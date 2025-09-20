Visite d’une église dont le mobilier est signé par l’artiste décorateur nancéien Majorelle Église protestante Thaon-les-Vosges

Visite d'une église dont le mobilier est signé par l'artiste décorateur nancéien Majorelle 20 et 21 septembre Église protestante Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Les visites se dérouleront sous l’égide d’un membre de l’Association du patrimoine thaonnais et vous permettront de découvrir ce temple unique, meublé par Majorelle lui-même.

Église protestante 14 rue rapp, 88150 Thaon-les-Vosges Thaon-les-Vosges 88150 Thaon-les-Vosges Vosges Grand Est 03 29 39 15 45 En 1907, les travaux débutent à l’initiative du pasteur Jean-Frédéric Braesch. L’ouvrage, de style finlandais, est inauguré deux ans plus tard, le 12 décembre 1909. L’église protestante de Thaon-les-Vosges voit le jour sous l’impulsion du directeur de la BTT (Blanchisserie Teinturerie Thaonnaise), Armand Lederlin, ainsi que de la communauté protestante. Le revêtement du chœur, la chaire et l’ameublement sont signés par l’artiste décorateur nancéien Majorelle. Les vitraux sont de Janin, maître verrier également originaire de Nancy. Ceux-ci ont bénéficié d’une restauration dans les années 1940.

© Olivier Renard