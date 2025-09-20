Visite d’une église orthodoxe Église orthodoxe Saint-Nicolas-le-Thaumaturge Boulogne-Billancourt

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Comme en Russie, l’église Saint-Nicolas-Le-Thaumaturge est surmontée d’un bulbe bleu et possède en son intérieur une superbe iconostase (cloison d’icônes destinée à séparer clergé et laïcs). Venez découvrir cette église orthodoxe au coeur de Boulogne-Billancourt.

Église orthodoxe Saint-Nicolas-le-Thaumaturge 132 bis rue du Point-du-Jour 92100 Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt 92100 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 41 54 54 http://www.otbb.org L’église Saint-Nicolas-le-Thaumaturge est l’un des derniers témoignages du « Billankoursk » de l’entre-deux-guerres. Comme en Russie, l’église est surmontée d’un bulbe de couleur bleue et possède en son intérieur une superbe iconostase qui surprendra le visiteur. Métro Billancourt ou Marcel Sembat (9) Bus Place Jules Guesde (389) Bus Dome (123)

Visite libre

