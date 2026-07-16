Visite d’une église romane datant du XIIᵉ siècle, Église Saint-Jean-Baptiste de Laviéville, Dompaire

Informations pratiques

Visite d’une église romane datant du XIIᵉ siècle Dimanche 20 septembre, 14h00 Église Saint-Jean-Baptiste de Laviéville Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Venez découvrir la première église paroissiale de Dompaire. Des brochures sont mises à disposition sur place pour la visite libre.

Église Saint-Jean-Baptiste de Laviéville Rue Pierre Girot, 88270 Dompaire Dompaire 88270 Vosges Grand Est Première église paroissiale de Dompaire, l’église Saint-Jean-Baptiste remonte au XIIᵉ siècle, avec son chevet et son clocher romans. Au XVe siècle, elle est en partie reconstruite, notamment la nef, le portail et la chapelle sud.

Cette église primitive de Dompaire, de style roman, a pu subsister, presque dans ses dimensions originales, parce qu’elle a été remplacée, plus loin, dans le nouveau bourg castral, par une autre église, plus grande et construite dans le style gothique. Abandonnée ou réduite à l’état d’église secondaire, non paroissiale, réservée aux seigneurs qui y construisirent leur chapelle, elle subit peu de transformations.

Cependant, ce beau témoignage de l’art roman, avec les églises proches de Bouzemont et d’Adompt, mérite d’être mis en valeur. Les communes et l’État ont su conserver et entretenir ce patrimoine et, si possible, avec l’aide d’associations, le faire vivre.

Venez découvrir la première église paroissiale de Dompaire. Des brochures sont mises à disposition sur place pour la visite libre.

© Commune de Dompaire