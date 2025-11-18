Visite d’une entreprise de la Métallurgie Filair SAS La Mothe-Saint-Héray

Visite d’une entreprise de la Métallurgie Filair SAS La Mothe-Saint-Héray mardi 18 novembre 2025.

Visite d’une entreprise de la Métallurgie Mardi 18 novembre, 09h00 Filair SAS Deux-Sèvres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-18T09:00:00+01:00 – 2025-11-18T11:00:00+01:00

Fin : 2025-11-18T09:00:00+01:00 – 2025-11-18T11:00:00+01:00

FILAIR, située à la Mothe St Héray, est une entreprise spécialiste de la conception et de la fabrication d’équipements en fil métallique et d’ensembles mécano-soudés.

FILAIR s’appuie sur des femmes et des hommes passionnés avec un engagement commun : concevoir des solutions sur-mesure, fiables et durables, dans le respect des exigences qualité et des principes de responsabilité sociétale.

FILAIR dispose d’un bureau d’études et d’un outil de production adapté à l’évolution des marchés et des produits, grâce à divers équipements : presse plieuse électrique, robot de formage, machine de soudage par résistance à commande numérique.

Filair SAS 79800 La Mothe Saint-Heray La Mothe-Saint-Héray 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

Visite de l’entreprise FILAIR Métiers de l’industrie Métallurgie