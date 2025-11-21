Visite d’une entreprise de la Métallurgie RIBOULEAU MONOSEM Largeasse Largeasse

Visite d’une entreprise de la Métallurgie Vendredi 21 novembre, 08h45 RIBOULEAU MONOSEM Largeasse Deux-Sèvres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-21T08:45:00+01:00 – 2025-11-21T10:45:00+01:00

Fin : 2025-11-21T08:45:00+01:00 – 2025-11-21T10:45:00+01:00

Monosem a semé sa graine en 1948 à Largeasse, a cultivé ses compétences et a grandi pour bénéficier d’une expertise incontestable et confirmer son leadership commercial en Europe, dans les semoirs de précision pour grandes cultures et cultures spécialisées. L’entreprise a intégré le groupe John Deere en 2016 : 1er producteur mondial d’équipements agricoles (74000 employés, CA de plus de 39 milliards de dollars US).

Monosem, c’est trois unités de fabrication sur le secteur de Bressuire (79) environ 350 salariés ! Fortement développée à l’international au fil des ans, réalisant 2/3 de son CA à l’Export.

RIBOULEAU MONOSEM Largeasse 79240 LARGEASSE Largeasse 79240 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

Visite de l’entreprise Ribouleau Monosem Métiers de l’industrie Métallurgie