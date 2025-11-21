Visite d’une entreprise de la Métallurgie TPL Industries Airvault

Visite d’une entreprise de la Métallurgie Vendredi 21 novembre, 09h30 TPL Industries Deux-Sèvres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-21T09:30:00+01:00 – 2025-11-21T11:30:00+01:00

Fin : 2025-11-21T09:30:00+01:00 – 2025-11-21T11:30:00+01:00

TPL industries : traitement de surfaces métalliques pour tôlerie industrielle, chaudronnerie et ferronnerie

TPL Industries réalise de la peinture industrielle dans l’ouest de la France pour les pièces de grandes dimensions.

Peintres industriels depuis 2 générations, notre expertise et nos moyens nous permettent d’assurer le traitement de surface de pièces et réalisations métalliques : du grenaillage, métallisation, ou corindonnage jusqu’à la peinture liquide ou le thermolaquage, nous apportons toutes les finitions aux pièces en petites ou grandes séries pour garantir leur rendu esthétique autant que leur résistance à la corrosion.

TPL Industries TESSONNIERE, AIRVAULT Airvault 79600 Tessonnière Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

Visite de l’entreprise TPL Industries Métallurgie Peinture industrielle