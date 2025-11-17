Visite d’une entreprise industrielle : Burg Vinaigres à La Tremblade Burg Vinaigres – Zone artisanale Les Bregaudières La Tremblade

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-17T08:30:00+01:00 – 2025-11-17T13:00:00+01:00

Fin : 2025-11-17T08:30:00+01:00 – 2025-11-17T13:00:00+01:00

BURG VINAIGRES, implantée à La Tremblade, est une entreprise industrielle spécialisée dans la fabrication et le conditionnement de vinaigres alimentaires et ménagers. Forte d’un effectif de près de 60 salariés, son site industriel est certifié selon des standards internationaux (IFS etc.), et ses produits exportés dans le monde entier témoignent de sa capacité de production, de sa compétitivité et de son rayonnement international.

Burg Vinaigres – Zone artisanale Les Bregaudières
17390 La Tremblade
La Tremblade
17390
Charente-Maritime
Nouvelle-Aquitaine

Découverte d’une entreprise industrielle pour les élèves de 3ème PM ou SEGPA