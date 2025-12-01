Visite d’une exploitation productrice d’osier la récolte Saché

Visite d’une exploitation productrice d’osier la récolte

8 Route de Gué Droit Saché Indre-et-Loire

Tarif : 4.5 – 4.5 – EUR

4.5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-12-10

fin : 2025-12-17

Date(s) :

2025-12-10 2025-12-17 2025-12-31 2026-01-07 2026-01-14 2026-01-21 2026-01-28 2026-12-09 2026-12-16 2026-12-23

Découvrez le métier d’osiériculteur vannier. Séverine et Patrick, vous présenteront les différentes variétés cultivées et ainsi que des idées d’aménagements pour le jardin. Qu’est-ce que l’osier ? Comment ça pousse ? Qu’est-ce qu’on en fait ? L’Osier de Gué Droit vous invite à vivre une expérience unique au milieu des parcelles d’osier. Vous serez guidés dans les installations et vous connaitrez les différentes étapes de la culture et la transformation en fonction de la saison. La période de la récolte anime l’exploitation, l’osier est coupé, puis tri et calibré par hauteur. Les différentes couleurs d’écorces apportent de la lumière et de la vie dans l’atelier en cette période d’hiver. C’est une étape importante de transformation pour cette matière. 4.5 .

8 Route de Gué Droit Saché 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 73 21 05 info@osierprod.com

English :

Discover the job of basket maker. Séverine and Patrick, will present you the different varieties cultivated and also some ideas for the garden. What is wicker? How does it grow? What do we do with it?

