Visite d’une ferme à comté Ferme Dromard Ouvans

Ouvans

Visite d’une ferme à comté

Ferme Dromard 12 Route de Vellevans Ouvans Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 16:30:00

fin : 2026-08-17 18:00:00

Date(s) :

2026-07-13 2026-07-20 2026-07-30 2026-08-17

Rencontrez les vaches et vivez la traite. Une visite pour découvrir le premier maillon de la fabrication du comté. Sur inscription (places limitées) .

Ferme Dromard 12 Route de Vellevans Ouvans 25530 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 65 15 15 tourisme@portes-haut-doubs.fr

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English : Visite d’une ferme à comté

L’événement Visite d’une ferme à comté Ouvans a été mis à jour le 2026-05-04 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES DU HAUT DOUBS