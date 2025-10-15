Visite d’une ferme bio à Doëlan Ferme de Kervennou Clohars-Carnoët
Ferme de Kervennou Doëlan Clohars-Carnoët Finistère
Début : 2025-10-15 14:00:00
fin : 2025-10-15 16:00:00
2025-10-15
RBBBM vous propose une sortie à Doëlan sur la commune de Clohars-Carnoët, en ce mercredi 15 octobre.
Nous sommes invités à visiter une ferme laitière bio à Kervennou, dès 14 heures.
Un covoiturage sera organisé à partir du parking de Lindenfels, à Moëlan, départ à 13h40. Sortie gratuite .
Ferme de Kervennou Doëlan Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 7 83 04 71 83
