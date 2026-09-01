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Visite d’une ferme de picodon avec dégustation et accord vin avec transport Office de Tourisme de Montélimar Montélimar

vendredi 18 septembre 2026 · Office de Tourisme de Montélimar · Montélimar

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
Office de Tourisme de Montélimar
Adresse
Montée St Martin
Ville
26200 Montélimar
Département
Drôme
Tarif
75 75 75

Montélimar

Visite d’une ferme de picodon avec dégustation et accord vin avec transport

Office de Tourisme de Montélimar Montée St Martin Montélimar Drôme

Tarif : 75 – 75 – 75 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 09:30:00
fin : 2026-10-22 13:00:00

Date(s) :
2026-09-18 2026-10-22

Une matinée au grand air à la rencontre du Picodon, entre chèvres, montagnes et gourmandise !

Prenez de la hauteur pour découvrir l’un des trésors gourmands de notre territoire : le Picodon !
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Office de Tourisme de Montélimar Montée St Martin Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 88 62 30 14  contact.madameterroir@gmail.com

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English :

A morning in the great outdoors discovering the Picodon, surrounded by goats, mountains, and delicious treats!

Head up into the hills to discover one of our region’s culinary treasures: the Picodon!

L’événement Visite d’une ferme de picodon avec dégustation et accord vin avec transport Montélimar a été mis à jour le 2026-09-04 par Montélimar Tourisme Agglomération

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