Visite d’une ferme de picodon avec dégustation et accord vin avec transport Office de Tourisme de Montélimar Montélimar
vendredi 18 septembre 2026 · Office de Tourisme de Montélimar · Montélimar
Informations pratiques
Montélimar
Visite d’une ferme de picodon avec dégustation et accord vin avec transport
Office de Tourisme de Montélimar Montée St Martin Montélimar Drôme
Tarif : 75 – 75 – 75 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 09:30:00
fin : 2026-10-22 13:00:00
Date(s) :
2026-09-18 2026-10-22
Une matinée au grand air à la rencontre du Picodon, entre chèvres, montagnes et gourmandise !
Prenez de la hauteur pour découvrir l’un des trésors gourmands de notre territoire : le Picodon !
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Office de Tourisme de Montélimar Montée St Martin Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 88 62 30 14 contact.madameterroir@gmail.com
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English :
A morning in the great outdoors discovering the Picodon, surrounded by goats, mountains, and delicious treats!
Head up into the hills to discover one of our region’s culinary treasures: the Picodon!
L’événement Visite d’une ferme de picodon avec dégustation et accord vin avec transport Montélimar a été mis à jour le 2026-09-04 par Montélimar Tourisme Agglomération
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