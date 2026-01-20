Visite d’une ferme familiale de piment d’Espelette Ainhoa

Visite d’une ferme familiale de piment d’Espelette

Ferme Okilaua Ainhoa Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-09-02

fin : 2026-09-02

Date(s) :

2026-09-02

En famille ou entre amis, venez découvrir directement dans une ferme familiale les différentes étapes de la production du piment d’Espelette AOP. Nous élaborons notre produit avec passion et l’envie de partager avec vous notre savoir-faire. La visite est gratuite tous les mercredis à 15h30 sur réservation. . .

Ferme Okilaua Ainhoa 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 31 28 05

