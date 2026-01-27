Visite d’une ferme familiale de porcs Kintoa et de piment d’Espelette Ferme Uronakoborda Ainhoa

Visite d’une ferme familiale de porcs Kintoa et de piment d’Espelette

Venez découvrir notre ferme familiale Idoki, au cœur du Pays basque. Nous vous proposons une immersion authentique dans la production du piment d’Espelette biologique AOP, de la graine jusqu’à la poudre, ainsi que l’élevage de nos porcs Kintoa AOP, élevés en plein air sur 11 hectares de forêt.

Visite gratuite, uniquement sur réservation, tous les jeudis à 10h30 de juillet à septembre.

À l’issue de la visite, vous pourrez également acheter nos produits directement à la ferme dans notre magasin sur place.

Une expérience conviviale , idéale pour petits et grands. .

Ferme Uronakoborda 1000 Mentaberriko bidea Ainhoa 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 06 14 70

