Visite d’une ferme laitière et cidricole – La ferme du manoir d’Anctoville Anctoville-sur-Boscq, 10 juillet 2025 16:30, Anctoville-sur-Boscq.

Manche

Visite d’une ferme laitière et cidricole La ferme du manoir d’Anctoville 2 Lieu-dit Le Manoir Anctoville-sur-Boscq Manche

Début : 2025-07-10 16:30:00

fin : 2025-07-10 17:30:00

2025-07-10

Vous souhaitez decouvrir une ferme typiquement normande ! Vous êtes au bon endroit. Nous vous ferons découvrir notre atelier cidricole ( verger, atelier de production , notre cave) ainsi que notre atelier laitier (nos vaches normandes, les veaux, la traite).

Et en fin de visite, dégustation de nos produits cidricoles (cidre, calva et pommeau). Et pour ceux qui ne boivent pas d’alcool (les enfants a minima!), vous pourrez venir chercher les vaches au pâturage pour la traite du soir

Visite tous les jeudi de 16H30 à 17h30 à partir du 1er mai

La ferme du manoir d’Anctoville 2 Lieu-dit Le Manoir

Anctoville-sur-Boscq 50400 Manche Normandie +33 6 08 27 28 39 lafermedumanoirdanctoville@gmail.com

English : Visite d’une ferme laitière et cidricole

Would you like to discover a typical Normandy farm? You’ve come to the right place. We’ll show you our cider-making workshop (orchard, production workshop, cellar) and our dairy workshop (Normandy cows, calves, milking).

At the end of the visit, we’ll taste our cider products (cider, calva and pommeau). And for those who don’t drink alcohol (children at least!), you can pick up the cows in the pasture for the evening milking

Visits every Thursday from 4:30 to 5:30 p.m. from May 1

German :

Sie möchten einen typisch normannischen Bauernhof kennenlernen! Dann sind Sie hier genau richtig. Wir zeigen Ihnen unsere Apfelweinwerkstatt (Obstgarten, Produktionswerkstatt, Keller) sowie unsere Milchwirtschaft (unsere normannischen Kühe, die Kälber, das Melken).

Am Ende des Besuchs können Sie unsere Apfelweinprodukte (Cidre, Calvados und Pommeau) probieren. Und wer keinen Alkohol trinkt (zumindest die Kinder!), kann die Kühe auf der Weide zum abendlichen Melken abholen

Besichtigung jeden Donnerstag von 16:30 bis 17:30 Uhr ab dem 1. Mai

Italiano :

Volete scoprire una tipica fattoria della Normandia? Siete nel posto giusto. Vi mostreremo il nostro laboratorio di produzione del sidro (frutteto, laboratorio di produzione, la nostra cantina) e il nostro laboratorio lattiero-caseario (le nostre mucche normanne, i vitelli, la mungitura).

Al termine della visita, potrete degustare i nostri prodotti sidrici (sidro, calva e pommeau). E per chi non beve alcolici (almeno i bambini!), è possibile andare a prendere le mucche al pascolo per la mungitura serale

Visite ogni giovedì dalle 16.30 alle 17.30 a partire dal 1° maggio

Espanol :

¿Le gustaría descubrir una típica granja normanda? Ha venido al lugar adecuado. Le mostraremos nuestro taller de elaboración de sidra (huerto, taller de producción, nuestra bodega), así como nuestro taller lechero (nuestras vacas normandas, terneros, ordeño).

Al final de la visita, podrá degustar nuestros productos de sidra (sidra, calva y pommeau). Y para los que no beben alcohol (¡al menos los niños!), podrá recoger a las vacas en el prado para el ordeño vespertino

Visitas todos los jueves de 16.30 a 17.30 a partir del 1 de mayo

L’événement Visite d’une ferme laitière et cidricole Anctoville-sur-Boscq a été mis à jour le 2025-05-09 par OTGTM BIT Bréhal