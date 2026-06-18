Visite d’une ferme laitiere et cidricole Magasin de la ferme Anctoville-sur-Boscq
Visite d’une ferme laitiere et cidricole Magasin de la ferme Anctoville-sur-Boscq jeudi 13 août 2026.
Anctoville-sur-Boscq
Visite d’une ferme laitiere et cidricole
Magasin de la ferme 2 Le Manoir Anctoville-sur-Boscq Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 16:30:00
fin : 2026-08-13 18:00:00
Date(s) :
2026-08-13
Des vaches normandes, un verger avec pommier à cidre et oui vous êtes en Normandie. On vous fait découvrir les activités de la ferme les vaches , veaux , verger, le pressoir . On vous conte l’histoire du cidre dans cette ferme biologique . Et pour finir quand même on vous fait déguster le cidre, la calva , le pommeau et le jus de pomme !
Tous les jeudis en saison de 16h30 à 18H. .
Magasin de la ferme 2 Le Manoir Anctoville-sur-Boscq 50400 Manche Normandie +33 6 08 27 28 39 lafermedumanoirdanctoville@gmail.com
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English : Visite d’une ferme laitiere et cidricole
L’événement Visite d’une ferme laitiere et cidricole Anctoville-sur-Boscq a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Granville Terre et Mer
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