Visite d’une forêt jardin en ville, Le jardin de laulouta, Avesnes-les-Aubert

Visite d’une forêt jardin en ville Dimanche 7 juin, 14h00 Le jardin de laulouta Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

À l’occasion de l’événement national « Rendez-vous aux jardins », le Jardin de Laulouta ouvrira ses portes le dimanche 7 juin

Venez découvrir une forêt-jardin en constante évolution autour de l’autonomie alimentaire et énergétique

Au programme :

visite du jardin

découverte des projets low-tech

échanges autour du jardinage et de l’autonomie

☕ moment convivial au cœur du jardin

Un lieu vivant, créé avec les moyens du bord, où nature, partage et transmission se rencontrent

Buvette et vente de plantes disponibles sur place.

Le jardin de laulouta 58 avenue Jules Guesde 59129 Avesnes les Aubert Avesnes-les-Aubert 59129 Nord Hauts-de-France 0686743721 http://www.lejardindelaulouta.fr

À l’occasion de l’événement national « Rendez-vous aux jardins », le Jardin de Laulouta ouvrira ses portes le dimanche 7 juin

©Laurent tachet