Visite d’une forêt jardin en ville, Le jardin de laulouta, Avesnes-les-Aubert
Visite d’une forêt jardin en ville, Le jardin de laulouta, Avesnes-les-Aubert dimanche 7 juin 2026.
Visite d’une forêt jardin en ville Dimanche 7 juin, 14h00 Le jardin de laulouta Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
À l’occasion de l’événement national « Rendez-vous aux jardins », le Jardin de Laulouta ouvrira ses portes le dimanche 7 juin
Venez découvrir une forêt-jardin en constante évolution autour de l’autonomie alimentaire et énergétique
Au programme :
visite du jardin
découverte des projets low-tech
échanges autour du jardinage et de l’autonomie
☕ moment convivial au cœur du jardin
Un lieu vivant, créé avec les moyens du bord, où nature, partage et transmission se rencontrent
Buvette et vente de plantes disponibles sur place.
Le jardin de laulouta 58 avenue Jules Guesde 59129 Avesnes les Aubert Avesnes-les-Aubert 59129 Nord Hauts-de-France 0686743721 http://www.lejardindelaulouta.fr
À l’occasion de l’événement national « Rendez-vous aux jardins », le Jardin de Laulouta ouvrira ses portes le dimanche 7 juin
©Laurent tachet