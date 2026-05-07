Visite d’une fruitière à comté Fromagerie de Pierrefontaine-les-Varans Pierrefontaine-les-Varans
Visite d’une fruitière à comté Fromagerie de Pierrefontaine-les-Varans Pierrefontaine-les-Varans mercredi 8 juillet 2026.
Pierrefontaine-les-Varans
Visite d’une fruitière à comté
Fromagerie de Pierrefontaine-les-Varans 3 Rue de la Fruitière Pierrefontaine-les-Varans Doubs
Tarif : 4 – 4 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:00:00
fin : 2026-08-19 11:30:00
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-22 2026-08-05 2026-08-19
Partez à la découverte des secrets du Comté, fromage emblématique de notre territoire !
Accompagné d’un guide, cette visite vous permettra de mieux comprendre comment est fabriqué ce fromage et de découvrir le savoir-faire traditionnel des fruitières. Vous poursuivrez ensuite par la visite des premières caves de stockage, où les meules séjournent plusieurs semaines avant de rejoindre les caves d’affinage. La visite se termine par un moment convivial autour d’une dégustation de Comté.
Réservation obligatoire. .
Fromagerie de Pierrefontaine-les-Varans 3 Rue de la Fruitière Pierrefontaine-les-Varans 25510 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 52 05 13
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English : Visite d’une fruitière à comté
L’événement Visite d’une fruitière à comté Pierrefontaine-les-Varans a été mis à jour le 2026-05-07 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES DU HAUT DOUBS