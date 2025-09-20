Visite d’une grande mosquée contemporaine Grande Mosquée de Strasbourg Strasbourg

Visite d’une grande mosquée contemporaine Grande Mosquée de Strasbourg Strasbourg samedi 20 septembre 2025.

Une visite dure entre 30 et 45 minutes. Plusieurs guides seront disponibles. Chaque groupe composé de 15 à 20 visiteurs aura son propre guide

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T13:00:00

Découvrez l’architecture remarquable d’un lieu de culte contemporain, parmi les plus vastes de France. Conçue par un architecte renommé, cette mosquée se distingue par ses lignes harmonieuses et son rôle emblématique. Des visites guidées en petits groupes vous permettront d’explorer ce lieu spirituel et culturel unique.

Grande Mosquée de Strasbourg 6 rue Averroès 67100 Strasbourg Strasbourg 67100 Meinau Bas-Rhin Grand Est 03 88 22 10 95 http://Www.mosquee-strasbourg.com La Grande Mosquée de Strasbourg compte parmi les plus grandes mosquées de France. Son architecture est unique. Ce lieu emblématique dessiné par l’architecte italien Paolo Portoghesi a été inauguré en 2012. La Grande Mosquée de Strasbourg est facile d’accès.

On peux s’y rendre à pieds depuis le centre ville , par tram, par bus et par vélo ou en voiture;

Elle dispose d’un parking

© GMS