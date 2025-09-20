Visite d’une habitation autrefois ancien établissement thermal et sa source Jardin des eaux Sarcey
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T13:30:00 – 2025-09-20T17:30:00
Fin : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T17:30:00
Visite commentée de l’ancien site thermal. Visite du site du Jardin des Eaux
Jardin des eaux 462 chemin des Quartières 69490 SARCEY Sarcey 69490 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 681327500 Ancien établissement thermal (rénové en habitation) et sa source dans un jardin avec plus de 500 espèces végétales dont 300 rosiers anciens. parking aisé en campagne
Nathalie DELMARRE