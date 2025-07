Visite d’une huilerie artisanale à noix Wittisheim

Visite d’une huilerie artisanale à noix Wittisheim mercredi 6 août 2025.

Visite d’une huilerie artisanale à noix

rue de Hilsenheim Wittisheim Bas-Rhin

Début : Mercredi 2025-08-06 14:00:00

fin : 2025-08-06 15:00:00

Date(s) :

2025-08-06 2025-08-20 2025-09-10

Visite du batiment, explication du pressoir à huile,…

Assistez à une démonstration captivante du pressage artisanal des noix pour la fabrication d’une huile gourmande et raffinée. Vous découvrirez chaque étape de la transformation le concassage des cerneaux, le léger chauffage pour libérer les arômes, et surtout le pressage à l’aide d’une presse traditionnelle, permettant d’extraire une huile dorée aux saveurs authentiques.

L’animation se clôturera par une dégustation qui éveillera vos papilles, révélant les arômes subtils et complexes de cette huile précieuse, idéale pour sublimer vos plats. Une expérience sensorielle riche en découvertes ! 0 .

rue de Hilsenheim Wittisheim 67820 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 92 56 98 marckolsheim@grandried.alsace

English :

Visit of the building, explanation of the oil press,…

German :

Besichtigung des Gebäudes, Erklärung der Ölpresse,…

Italiano :

Visita dell’edificio, spiegazione del frantoio,…

Espanol :

Visita del edificio, explicación de la almazara,…

