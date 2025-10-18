Visite d’une maison-atelier pour une potière avec extension en bois local Centre bourg Fay-sur-Lignon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-18T10:00:00 – 2025-10-18T12:00:00

Fin : 2025-10-18T10:00:00 – 2025-10-18T12:00:00

Dans le cadre de l’événement des Journées Nationales de l’Architecture du 16 au 19 octobre 2025, le CAUE de la Haute-Loire en partenariat avec Fibois Auvergne-Rhône-Alpes vous proposent de découvrir 3 projets d’architecture situés sur le territoire altiligérien.

Ces visites seront guidées par les architectes, maîtres d’ouvrage et entreprises impliqués et l’architecte-conseil et directeur du CAUE de la Haute-Loire

Centre bourg 43430 FAY-SUR-LIGNON Fay-sur-Lignon 43430 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Fibois Auvergne Rhône Alpes