Visite d’une maison bois contemporaine Ouroux en Morvan Ouroux-en-Morvan

Visite d'une maison bois contemporaine Vendredi 17 octobre, 14h00 Ouroux en Morvan Nièvre

Inscription gratuite sur inscription

2025-10-17T14:00 – 2025-10-17T17:00



Maison contemporaine en ossature bois, toiture terrasse végétalisée, avec mixité des matériaux extérieurs, bardage, douglas naturel, panneaux « Fundermax corten » et pierre en soubassement.

Garage en annexe relié à la maison par une coursive couverte, aménagement extérieur avec plusieurs bassins équipés de cascades.

Approche environnementale : utilisation de matériaux biosourcés et implantation bio climatique avec intégration dans le paysage environnent.

Inscription obligatoire.

Ouroux en Morvan Mont 58230 Ouroux-en-Morvan Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

© Xavier Petit