Visite d’une maison bois de plein pied Centre bourg Le Versoud

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-17T17:00:00 – 2025-10-17T19:00:00

Fin : 2025-10-17T17:00:00 – 2025-10-17T19:00:00

Visite groupée // Maison bois de plein pied au Versoud.

38420 Le Versoud (adresse précise communiquée après inscription)

20 visiteurs maximum

Description de l’évènement :

Les propriétaires, l’architecte et en partenariat avec Fibois Isère, vous propose une visite d’une maison neuve en bois. Le terrain familial possédait déjà une maison, le projet était de construire une deuxième maison évolutive pour les enfants sur le même terrain.

À découvrir sur place :

– Démarche et rapidité de construire en bois

– Qualité et confort de l’habitat bois.

Centre bourg 38420 Le versoud Le Versoud 38420 Isère Auvergne-Rhône-Alpes

©Marion Fournel Architecte