Visite d’une maison danubienne Archéosite – Parc départemental de la Haute-Île Neuilly-sur-Marne

Visite d’une maison danubienne 20 et 21 septembre Archéosite – Parc départemental de la Haute-Île Seine-Saint-Denis

Gratuit, à partir de 8 ans

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Visite guidée d’une maison danubienne, ces grandes maisons que l’on construisait au Néolithique dans toute l’Europe.

Par les archéologues et médiateurs du patrimoine archéologique du Département de la Seine-Saint-Denis

Une initiative du Département de la Seine-Saint-Denis

Archéosite – Parc départemental de la Haute-Île Avenue Jean-Jaurès – RN 34 93330 Neuilly-sur-Marne Neuilly-sur-Marne 93330 Seine-Saint-Denis Île-de-France L'archéosite est situé au cœur du parc. Pour arriver à l'heure aux ateliers, n'oubliez pas de prendre en compte les 15 mn de marche qui le sépare des entrées principales (parking/camping). Ouverture tous les dimanches d'avril à octobre de 14h à 18h. L'archéosite est en accès libre et gratuit, sans réservation.

Visite commentée

Département de la Seine-Saint-Denis