Visite d’une maison de Cognac familiale Maison Bache-Gabrielsen Cognac

Visite d’une maison de Cognac familiale Maison Bache-Gabrielsen Cognac samedi 20 septembre 2025.

Visite d’une maison de Cognac familiale Samedi 20 septembre, 10h30, 15h00 Maison Bache-Gabrielsen Charente

Visite gratuite. Limitée à 20 personnes. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00+ – 2025-09-20T11:30:00+

Fin : 2025-09-20T15:+ – 2025-09-20T16:+

Venez visiter une Maison de cognac familiale !

Découvrez son histoire et son savoir-faire et finissez par une dégustation des cognacs de la Maison.

Maison Bache-Gabrielsen 5 rue Louis Dominique, 16100 Cognac Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine 05 45 32 07 45 https://bache-gabrielsen.com/visites/ https://www.facebook.com/bachegabrielsencognac;https://www.instagram.com/bachegabrielsencognac/ [{« type »: « email », « value »: « contact@bache-gabrielsen.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0545320745 »}, {« type »: « link », « value »: « https://bache-gabrielsen.com/visites/# »}] Maison de cognac historique et familiale, en activité depuis 1905. La 4ème génération de la famille Bache-Gabrielsen vous ouvre les portes de la Maison familiale et vous accueille pour une découverte du cognac.

Venez visiter une Maison de cognac familiale !

© Théo Schuman