Visite d’une maison écologique bioclimatique Maison bioclimatique chez un particulier Morteau

Visite d’une maison écologique bioclimatique Maison bioclimatique chez un particulier Morteau samedi 18 octobre 2025.

Visite d’une maison écologique bioclimatique

Maison bioclimatique chez un particulier 13 Rue du Docteur Léon Sauze Morteau Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 16:30:00

fin : 2025-10-18 18:00:00

Date(s) :

2025-10-18

Dans le cadre des Journées Nationales de l’Architecture, le Parc naturel régional du Doubs Horloger propose de visiter une maison éco construite bioclimatique en compagnie de la propriétaire, éco peintre en bâtiment, et de la chargée de mission architecture et paysage du Parc du Doubs Horloger. Un lieu conçu selon les principes du développement durable: structure en bois, isolation en paille, enduits en terre, récupération d’eau de pluie, chauffage au poêle de masse… Cette maison écologique intègre des matériaux biosourcés et du mobilier de réemploi, tout en offrant des espaces partagés conviviaux et un confort de vie contemporain. Une architecture sobre en énergie, pensée pour le bien-être et le respect de l’environnement. .

Maison bioclimatique chez un particulier 13 Rue du Docteur Léon Sauze Morteau 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 64 02 26 florine.moser@parcdoubshorloger.fr

English : Visite d’une maison écologique bioclimatique

German : Visite d’une maison écologique bioclimatique

Italiano :

Espanol :

L’événement Visite d’une maison écologique bioclimatique Morteau a été mis à jour le 2025-10-07 par PNR DU DOUBS HORLOGER