Visite d’une maison en containers maritimes recyclés. La pépinière Pont-à-Mousson

Visite d’une maison en containers maritimes recyclés. La pépinière Pont-à-Mousson vendredi 17 octobre 2025.

Visite d’une maison en containers maritimes recyclés. 17 et 18 octobre La pépinière Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-17T10:00 – 2025-10-17T17:30

Fin : 2025-10-18T10:00 – 2025-10-18T17:30

À deux pas du centre de Pont-à-Mousson, visitez une maison au principe constructif unique.

Dans l’enceinte d’une ancienne pépinière, venez visiter une maison conçue à partir de containers maritimes. Un projet innovant qui associe architecture modulaire et recyclage créatif pour donner vie à un habitat original et durable.

La pépinière 9001 route de champey Pont-à-Mousson 54700 Latour La Vitrée Le Saut du Cerf Meurthe-et-Moselle Grand Est 0698619383 Ancienne pépinière, le lieu est convertit pour les activités de tourisme.

À deux pas du centre de Pont-à-Mousson, visitez une maison au principe constructif unique.

©dix7architecture