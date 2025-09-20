Visite d’une maison forte construite pendant la guerre de Cent Ans Maison forte de Ségelard Auriac-du-Périgord

Visite d’une maison forte construite pendant la guerre de Cent Ans Maison forte de Ségelard Auriac-du-Périgord samedi 20 septembre 2025.

Gratuit. Entrée libre. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Voyagez dans le temps, dans un lieu médiéval conservé en état !

Profitez d’une visite libre pour découvrir cette maison forte typique du Périgord. Vous comprendrez l’histoire de cette maison et son rôle pendant la guerre de Cent Ans.

Maison forte de Ségelard Ségelard, 24290 Auriac-du-Périgord Auriac-du-Périgord 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 05 53 51 86 14 Maison forte établie sur un escarpement qui domine la vallée de la Laurence sur une distance de 500 m à vol d’oiseau, le dénivelé est de 80 m. En cours de sauvegarde par les amis d’Auriac-du-Périgord, quelques travaux restent à réaliser. Ce bâtiment du Moyen Âge est une partie importante de tout un ensemble de défense organisé constitué de tours de guet, réparties tout autour et communicant entre elles.

Situé à la frontière entre les possessions du roi d’Angleterre et celles du roi de France, ce lieu stratégique nous replonge dans la guerre de Cent Ans. Elle a été construite durant le conflit pour protéger des incursions ennemies la châtellenie de Montignac, isolée au milieu des fiefs anglais. Pendant des siècles, jusqu’à la fin de la Fronde en 1652, elle a servi de poste d’observation, de point de défense et de refuge pour les paysans des alentours. Elle est caractéristique des maisons fortes du Périgord.

© Les amis d’Auriac-du-Périgord