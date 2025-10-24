Visite d’une maison « passive » Village de Réjaumont Réjaumont

Visite d’une maison « passive » Vendredi 24 octobre, 16h30 Village de Réjaumont Hautes-Pyrénées

Gratuit. Sur inscription.

Dans le cadre du Mois de l’Architecture Occitanie 2025 : visite architecturale d’une maison « passive » semi-enterrée en présence de l’architecte Jérémy LAY.

Cette maison à forte inertie thermique ne nécessite quasiment pas d’énergie pour obtenir une température confortable été comme hiver.

Village de Réjaumont 65300 Réjaumont Réjaumont 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie [{« type »: « email », « value »: « caue65-mediation@orange.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0562567145 »}] rendez-vous à 16h30 sur le parking de l’église de Réjaumont (65)

©PAPYR