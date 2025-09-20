Visite d’une maison traditionnelle Ouessantine Ecomusée d’Ouessant Ouessant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:30:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T11:30:00 – 2025-09-21T17:00:00

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir l’habitat traditionnel et l’histoire d’une île à l’identité forte en poussant la porte de l’écomusée d’Ouessant, maison du Parc d’Armorique.

Dans la maison traditionnelle, vous pourrez admirer les couleurs vives de l’intérieur domestique ouessantin et son organisation qui ressemble à celle d’un bateau.

Vous pourrez prolonger la découverte avec notre exposition extérieure consacrée au quotidien des îliens et aux patrimoines vivants des îles de la mer d’Iroise. Découvrez les traditions, savoir-faire et récits qui rythment la vie insulaire, de l’agriculture à la cuisine, en passant par les arts et les fêtes.

Ecomusée d’Ouessant Niou Huella – 29242 Ouessant Ouessant 29242 Finistère Bretagne 02 98 48 86 37 http://www.pnr-armorique.fr/Ecomusee-Ouessant https://fr-fr.facebook.com/Ecomus%C3%A9e-dOuessant-1608880229438026/ Les deux maisons , construites au XVIIIe et surélevées vers 1860, du Niou Huella sont représentatives de l’architecture traditionnelle et de l’aménagement domestique de l’espace ouessantin.

PNRA – Marielle Chaumien