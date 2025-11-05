Visite D’une œuvre à l’autre au MUDO-Musée de l’Oise Beauvais
Visite D’une œuvre à l’autre au MUDO-Musée de l’Oise Beauvais mercredi 5 novembre 2025.
Visite D’une œuvre à l’autre au MUDO-Musée de l’Oise
1 Rue du Musée Beauvais Oise
Tarif : 0 – 0 – 0
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-05 11:00:00
fin : 2025-11-26 12:00:00
Date(s) :
2025-11-05 2025-11-12 2025-11-19 2025-11-26
Guidés par une médiatrice du musée, laissez-vous surprendre par une sélection d’œuvres réunies par un détail ou une thématique.
> Mercredi 5 novembre de 11h à 12h
> Mercredi 12 novembre de 11h à 12h
> Mercredi 19 novembre de 11h à 12h
> Mercredi 26 novembre de 11h à 12h
Durée 1h
Tout public, à partir de 8 ans
Réservation possible au 03.44.10.40.63 ou à mediation@mudo.oise.fr
Gratuit 0 .
1 Rue du Musée Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 3 44 10 40 50 mediation@mudo.oise.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Visite D’une œuvre à l’autre au MUDO-Musée de l’Oise Beauvais a été mis à jour le 2025-07-15 par SIM Hauts-de-France Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis