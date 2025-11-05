Visite D’une œuvre à l’autre au MUDO-Musée de l’Oise Beauvais

Visite D’une œuvre à l’autre au MUDO-Musée de l’Oise

1 Rue du Musée Beauvais Oise

Début : 2025-11-05 11:00:00

fin : 2025-11-26 12:00:00

2025-11-05 2025-11-12 2025-11-19 2025-11-26

Guidés par une médiatrice du musée, laissez-vous surprendre par une sélection d’œuvres réunies par un détail ou une thématique.

> Mercredi 5 novembre de 11h à 12h

> Mercredi 12 novembre de 11h à 12h

> Mercredi 19 novembre de 11h à 12h

> Mercredi 26 novembre de 11h à 12h

Durée 1h

Tout public, à partir de 8 ans

Réservation possible au 03.44.10.40.63 ou à mediation@mudo.oise.fr

1 Rue du Musée Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 3 44 10 40 50 mediation@mudo.oise.fr

