Visite d’une oseraie l’Aulagnier Saint-Bonnet-en-Champsaur

Visite d’une oseraie Samedi 20 septembre, 11h00 l’Aulagnier Hautes-Alpes

Lors de cette visite commentée, vous découvrirez cette culture atypique et son lien avec le métier de vannier !

Stéphanie Carteron de l’Atelier Amarine, est vannière et osiéricultrice dans le Champsaur. Elle cultive son osier au cœur des montagnes et le travaille ensuite pour créer ses vanneries.

Tout public, sur inscription 06 16 22 52 08

l'Aulagnier L'Aulagnier 05500 Saint-Bonnet Saint-Bonnet-en-Champsaur 05500 Saint-Bonnet-en-Champsaur Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d'Azur 06 16 22 52 08

