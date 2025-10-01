Visite d’une palombière Anzex

Visite d’une palombière Anzex mercredi 1 octobre 2025.

Anzex Lot-et-Garonne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Visite d’une palombière en mini bus !

Partez à la découverte de la chasse à la palombe, une tradition typique du Sud-Ouest, animée par nos chasseurs gascons. Au programme visite d’une palombière à Anzex, balade au milieu des volières et immersion sur les guets.

Départ de l’Office de Tourisme à 14h, durée environ 3 heures. Transport en mini bus 9 places .

Anzex 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 62 92 44 commercialisation@tourisme-clg.fr

