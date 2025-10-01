Visite d’une palombière Anzex
Visite d’une palombière Anzex mercredi 1 octobre 2025.
Visite d’une palombière
Anzex Lot-et-Garonne
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-01
fin : 2025-10-01
Date(s) :
2025-10-01
Visite d’une palombière en mini bus !
Partez à la découverte de la chasse à la palombe, une tradition typique du Sud-Ouest, animée par nos chasseurs gascons. Au programme visite d’une palombière à Anzex, balade au milieu des volières et immersion sur les guets.
Départ de l’Office de Tourisme à 14h, durée environ 3 heures. Transport en mini bus 9 places .
Anzex 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 62 92 44 commercialisation@tourisme-clg.fr
English : Visite d’une palombière
German : Visite d’une palombière
Italiano :
Espanol : Visite d’une palombière
L’événement Visite d’une palombière Anzex a été mis à jour le 2025-09-12 par OT Coteaux et Landes de Gascogne