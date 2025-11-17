Visite d’une papèterie Ahlstrom Pont audemer Pont-Audemer

Visite d’une papèterie Lundi 17 novembre, 14h00 Ahlstrom Pont audemer Eure

Nous ouvrons nos portes pour vous faire découvrir nos métiers et nos procédés de fabrication.

Plongez dans l’univers du papier !

Ahlstrom Pont audemer 15 rue des papetiers Pont-Audemer 27500 Pont-Audemer Eure Normandie

À l’occasion de la Semaine de l’industrie, venez découvrir nos savoir-faire !