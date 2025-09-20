Visite d’une partie du château de Gajac et de son bunker Château de Gajac Saint-Médard-en-Jalles

Jauge de 20 personnes maximum. Gratuit. Réservation obligatoire à partir du 8 septembre. À partir de 9 ans et pas de poussettes pour enfants.

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T10:00:00

Fin : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Un des 3 propriétaires, après quelques années de rénovation, nous donne le privilège de visiter sa partie du chateau ainsi que le bunker datant de la guerre 1939-1945

Château de Gajac Château de la Mothe-Gajac, 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine

Visite d'une partie du château par un des 3 propriétaires ainsi que que le bunker présent datant de la seconde guerre mondiale Rv au fond du parking du brico leclerc (l'entrée est ici)

