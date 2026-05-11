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Visite d’une production de glaces à la ferme et dégustation Rahon

Visite d’une production de glaces à la ferme et dégustation Rahon jeudi 23 juillet 2026.

Adresse : Ferme des Jonquilles

Ville : 25430 Rahon

Département : Doubs

Début : jeudi 23 juillet 2026

Fin : jeudi 23 juillet 2026

Heure de début : 16:15:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Rahon

Visite d’une production de glaces à la ferme et dégustation

Ferme des Jonquilles Rahon Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 16:15:00
fin : 2026-08-20 17:15:00

Date(s) :
2026-07-23 2026-08-20

Venez déguster et comprendre comment sont faites les glaces à la ferme. Production 100% artisanale, la plupart des ingrédients se trouvent déjà dans la ferme !   .

Ferme des Jonquilles Rahon 25430 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 86 87 62 

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English : Visite d’une production de glaces à la ferme et dégustation

L’événement Visite d’une production de glaces à la ferme et dégustation Rahon a été mis à jour le 2026-05-11 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE

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