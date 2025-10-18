Visite d’une rénovation d’un mas provençal – enduits en terre crue Koklico & Mimoza Toulon

Visite d’une rénovation d’un mas provençal – enduits en terre crue Samedi 18 octobre, 11h00 Koklico & Mimoza Var

Inscription obligatoire

Visite d’un mas provençal au Mourillon (Toulon). Cette rénovation a eu pour vocation de mettre en oeuvre des matériaux naturels tels que 400m² d’enduits terre à la projeteuse sur support pierre avec gobetis terre-chanvre ou support brique.

RDV au café Koklico et Mimoza pour un départ en bus n°3 vers le quartier du Mourillon.

Koklico & Mimoza 9 Rue César Vezzani, 83000 Toulon Toulon 83000 Basse Ville Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 0660654391 »}]

©ericdelorme_architecture