Visite d’une rénovation globale à Jurançon Jurançon
Visite d’une rénovation globale à Jurançon Jurançon lundi 18 mai 2026.
Jurançon
Visite d’une rénovation globale à Jurançon
lieu connu à l’inscription Jurançon Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-18 16:30:00
fin : 2026-05-18 18:00:00
Date(s) :
2026-05-18
Venez découvrir le chantier de cette rénovation globale d’une maison des années 30 correction thermique terre chanvre, chauffe-eau solaire, menuiseries performantes, isolation combles ouate de cellulose, poêle bois, ventilation, électricité…
En présence du propriétaire, conseiller France Rénov’ et accompagnateur MAR. .
lieu connu à l’inscription Jurançon 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 82 58 60 maison.habitat@agglo-pau.fr
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English : Visite d’une rénovation globale à Jurançon
L’événement Visite d’une rénovation globale à Jurançon Jurançon a été mis à jour le 2026-04-02 par OT Pau
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