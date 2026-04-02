Jurançon

Visite d’une rénovation globale à Jurançon

lieu connu à l’inscription Jurançon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-18 16:30:00

fin : 2026-05-18 18:00:00

Date(s) :

2026-05-18

Venez découvrir le chantier de cette rénovation globale d’une maison des années 30 correction thermique terre chanvre, chauffe-eau solaire, menuiseries performantes, isolation combles ouate de cellulose, poêle bois, ventilation, électricité…

En présence du propriétaire, conseiller France Rénov’ et accompagnateur MAR. .

lieu connu à l’inscription Jurançon 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 82 58 60 maison.habitat@agglo-pau.fr

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English : Visite d’une rénovation globale à Jurançon

L’événement Visite d’une rénovation globale à Jurançon Jurançon a été mis à jour le 2026-04-02 par OT Pau