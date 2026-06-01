Visite d’une rhumerie Saint-Jouan-des-Guérets
Visite d’une rhumerie Saint-Jouan-des-Guérets lundi 29 juin 2026.
Saint-Jouan-des-Guérets
Visite d’une rhumerie
3, rue Calypso Saint-Jouan-des-Guérets Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-29
fin : 2026-06-29
Date(s) :
2026-06-29
Visite commentée de l’atelier des Armateurs
Plongez au cœur de notre savoir-faire ! Découvrez notre atelier de production lors d’une visite commentée et dégustez 3 produits emblématiques. .
3, rue Calypso Saint-Jouan-des-Guérets 35430 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 08 33 70
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L’événement Visite d’une rhumerie Saint-Jouan-des-Guérets a été mis à jour le 2026-06-08 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel