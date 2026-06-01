Saint-Jouan-des-Guérets

Visite d’une rhumerie

3, rue Calypso Saint-Jouan-des-Guérets Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-29

fin : 2026-06-29

Date(s) :

2026-06-29

Visite commentée de l’atelier des Armateurs

Plongez au cœur de notre savoir-faire ! Découvrez notre atelier de production lors d’une visite commentée et dégustez 3 produits emblématiques. .

3, rue Calypso Saint-Jouan-des-Guérets 35430 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 08 33 70

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L’événement Visite d’une rhumerie Saint-Jouan-des-Guérets a été mis à jour le 2026-06-08 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel