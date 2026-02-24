Visite d’une saboterie Saboterie de Léon Saint-Pol-de-Léon

Visite d’une saboterie

Saboterie de Léon Place de l’Évêché Saint-Pol-de-Léon Finistère

Début : 2026-04-14 16:00:00

fin : 2026-06-09 17:00:00

Date(s) :

2026-04-14 2026-04-21 2026-04-28 2026-05-05 2026-05-12 2026-05-19 2026-05-26 2026-06-02 2026-06-09 2026-06-16 2026-06-23 2026-06-30

Découvrez la fabrication artisanale de sabots en bois.

Tous les mardis. Sur réservation à l’office de tourisme ou à la saboterie. .

Saboterie de Léon Place de l’Évêché Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 69 05 69

