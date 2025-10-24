Visite d’une station agricole expérimentale Semaines du Tourisme Economique et des Savoir-Faire Saint-Pol-de-Léon

1609 Vézendoquet Saint-Pol-de-Léon Finistère

Cette année la visite de la station se déroulera au Pôle Horticulture d’ornement où les visiteurs pourrons découvrir les essais menés sur la croissance des plantes, les méthodes de lutte biologique contre les insectes ravageurs, la fertilisation et la maîtrise de la floraison… L’équipe technique est spécialisée dans la production d’arbres, d’arbustes et de plantes vivaces en conteneurs notamment les plantes de terre de bruyère (rhododendron, camélia, azalée, hortensia …), les plantes méditerranéennes (lavande, myrte, cyste…) et les petits fruits (framboisiers, groseilliers …). La visite aura lieu en extérieur et sous abris. Une partie des végétaux mentionnés pourra faire l’objet d’une vente.

Durée 2h30.

Nombre de participants 30 pers./visite.

Réservation sur le site obligatoire. .

1609 Vézendoquet Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne

