Visite d’une station d’épuration Châteaudun

Visite d’une station d’épuration

Chemin de Saint-Martin Châteaudun Eure-et-Loir

Dans le cadre des RDV de l’eau du Grand Châteaudun, présentation et visite pour les adultes et les enfants des étapes de traitement des eaux usées, de leur arrivée jusqu’au rejet dans le milieu naturel.

Suivez, aux côtés de professionnels, le processus de traitement des eaux usées, une étape incontournable pour rejeter les eaux propres en milieu naturel.

Parcours ludique pour les enfants devenez expert du traitement des eaux usées grâce à des expériences et activités pour tout comprendre facilement.

Animation proposée par la Communauté de Communes du Grand Châteaudun et Veolia.

Réservation obligatoire. .

Chemin de Saint-Martin Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 44 98 94 contact@grandchateaudun.fr

English :

As part of Grand Châteaudun’s « RDV de l’eau » program, a presentation and tour for adults and children of the different stages in wastewater treatment, from arrival to discharge into the natural environment.

German :

Im Rahmen der RDV de l’eau du Grand Châteaudun werden für Erwachsene und Kinder die Schritte der Abwasserbehandlung von der Ankunft bis zur Einleitung in die natürliche Umwelt vorgestellt und besichtigt.

Italiano :

Nell’ambito degli « eventi dell’acqua » della Grande Châteaudun, presentazione e visita per adulti e bambini delle diverse fasi del trattamento delle acque reflue, dal loro arrivo fino allo scarico nell’ambiente naturale.

Espanol :

En el marco de los « eventos del agua » del Gran Châteaudun, presentación y recorrido para adultos y niños de las distintas etapas del tratamiento de las aguas residuales, desde que llegan hasta que se vierten al medio natural.

