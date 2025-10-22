Visite d’une unité de méthanisation à la ferme Grosbreuil
Visite d’une unité de méthanisation à la ferme Grosbreuil mercredi 22 octobre 2025.
Visite d’une unité de méthanisation à la ferme
La Gachetière Grosbreuil Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-22 10:00:00
fin : 2025-10-22
Date(s) :
2025-10-22
.
La Gachetière Grosbreuil 85440 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 20 72 07
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Visite d’une unité de méthanisation à la ferme Grosbreuil a été mis à jour le 2025-10-08 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral