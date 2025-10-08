Visite d’une usine de méthanisation Montbron

Visite d’une usine de méthanisation Montbron mercredi 8 octobre 2025.

Visite d’une usine de méthanisation

Montbron Charente

Début : 2025-10-08 14:00:00

2025-10-08

Dans le cadre des INSTANTS de La Rochefoucauld Porte du Périgord, visitez une usine de méthanisation située à Montbron.

Montbron 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 63 07 45

English :

As part of La Rochefoucauld Porte du Périgord’s INSTANTS program, visit a methanization plant in Montbron.

German :

Besuchen Sie im Rahmen der INSTANTS von La Rochefoucauld Porte du Périgord eine Biogasanlage, die sich in Montbron befindet.

Italiano :

Nell’ambito del programma INSTANTS di La Rochefoucauld Porte du Périgord, visita a un impianto di metanizzazione a Montbron.

Espanol :

En el marco del programa INSTANTS de La Rochefoucauld Porte du Périgord, visita una planta de metanización en Montbron.

