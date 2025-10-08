Visite d’une usine de méthanisation Montbron
Visite d’une usine de méthanisation Montbron mercredi 8 octobre 2025.
Visite d’une usine de méthanisation
Montbron Charente
Début : 2025-10-08 14:00:00
fin : 2025-10-08
2025-10-08
Dans le cadre des INSTANTS de La Rochefoucauld Porte du Périgord, visitez une usine de méthanisation située à Montbron.
Montbron 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 63 07 45
English :
As part of La Rochefoucauld Porte du Périgord’s INSTANTS program, visit a methanization plant in Montbron.
German :
Besuchen Sie im Rahmen der INSTANTS von La Rochefoucauld Porte du Périgord eine Biogasanlage, die sich in Montbron befindet.
Italiano :
Nell’ambito del programma INSTANTS di La Rochefoucauld Porte du Périgord, visita a un impianto di metanizzazione a Montbron.
Espanol :
En el marco del programa INSTANTS de La Rochefoucauld Porte du Périgord, visita una planta de metanización en Montbron.
