Visite d’une voiture ambulance Gare de Laroche-Migennes Migennes

Entrée libre

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Dérivée de la grande famille des voitures « Corail », capable de transporter de 40 à 60 personnes en fonction de la disposition des couchettes, la longueur totale de ce wagon de type So de 1982 s’élève à 26,40 m et sa masse à vide est de 42 tonnes.

Suivez les pas de bénévoles passionnés à l’intérieur de cette voiture ambulance fabriquée par l’entreprise De Dietrich à Reichshoffen (67).

Cette visite est organisée avec l’ARCET, Association Rhône-Alpine de Conservation d’Engins Thermiques.

Gare de Laroche-Migennes 89400 Migennes Yonne Bourgogne-Franche-Comté https://site.asso-arcet.com/ https://www.facebook.com/arcetasso/?locale=fr_FR L'exposition de locomotives avec visites commentées des compartiments moteurs et des cabines de conduite se déroule dans l'ancien dépôt des locomotives de Laroche-Migennes. L'exposition de photos et d'affiches se tient dans la rotonde.

