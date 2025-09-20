Visite d’une voiture pilote et exposition sur les 50 ans des voitures Corail Gare de Laroche-Migennes Migennes

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Venez visiter l’intérieur de la seule voiture Corail dite « pilote » de type B6Dux actuellement préservée en France.

Apprenez tout ce qu’il faut savoir sur cette machine étonnante et découvrez une exposition passionnante sur le cinquantenaire des voitures Corail.

Cette visite est organisée avec l’ARCET, Association Rhône-Alpine de Conservation d’Engins Thermiques.

Gare de Laroche-Migennes 89400 Migennes Migennes 89400 Yonne Bourgogne-Franche-Comté https://site.asso-arcet.com/ https://www.facebook.com/arcetasso/?locale=fr_FR L’exposition de locomotives avec visites commentées des compartiments moteurs et des cabines de conduite se déroule dans l’ancien dépôt des locomotives de Laroche-Migennes. L’exposition de photos et d’affiches se tient dans la rotonde. par le train et parking à proximité.

© Zoé Touchard