Visite d’usine chez VERESCENCE avec les élèves de seconde professionnelle du lycée Anguier d’Eu Verescence Mers-les-Bains Mers-les-Bains

Visite d’usine chez VERESCENCE avec les élèves de seconde professionnelle du lycée Anguier d’Eu Lundi 24 novembre, 13h30 Verescence Mers-les-Bains Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-24T13:30:00 – 2025-11-24T17:00:00

Fin : 2025-11-24T13:30:00 – 2025-11-24T17:00:00

À l’occasion de la Semaine de l’industrie, l’entreprise Verescence à Mers-les-Bains ouvrira ses portes aux élèves de seconde professionnelle (bac pro) du lycée Anguier d’Eu;

Le déroulé de l’événement :

• Une présentation de Verescence et de ses métiers ;

• Une visite des installations industrielles pour découvrir les étapes clés de la fabrication de flacons en verre ;

• Une session d’échanges avec les experts du Groupe.

Verescence Mers-les-Bains 110 Avenue Pierre et Marie Curie 80350 Mers-les-Bains Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « recrutement.france.mers@verescence.com »}]

Visite des installations industrielles pour découvrir les étapes clés de la fabrication de flacons en verre Verre Flaconnage

Verescence