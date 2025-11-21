Visite d’usine LTR Industries Spay

Visite d’usine Vendredi 21 novembre, 14h00 LTR Industries Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-21T14:00:00 – 2025-11-21T16:00:00

Fin : 2025-11-21T14:00:00 – 2025-11-21T16:00:00

LTR reconstitue des matériaux végétaux sous forme de feuilles principalement pour l’industrie du tabac et d’autres secteurs en développement.

Notre tabac reconstitué est utilisé par les cigarettiers dans la constitution de leurs produits. Il est intégré :

dans les cigarettes conventionnelles, mélangé au tabac naturel,

dans les sticks de tabac chauffé

Fort de son savoir-faire en extraction de fibres, LTR développe des matériaux novateurs à base de fibres végétales pour d’autres applications comme les secteurs de l’emballage ou de la cosmétique.

Le site propose notamment des matières premières inédites et écologiques conçues avec des coques de cacao valorisées. Parfait exemple d’économie circulaire : ce produit est compostable, biodégradable et recyclable.

Venez découvrir nos métiers et notre savoir-faire.

LTR Industries Le Grand Plessis Spay 72700 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « coline.dubois@swmintl.com »}]

Visite d’entreprise sur-mesure en fonction du public industrie papier carton